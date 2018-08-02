Такой симптом как повышенная тревожность — частая причина страданий большого количества людей. Это как ноющая боль — вроде казалось бы, чего проще, взять, отвлечься и забыть. Но не в этом случае. Неприятные ощущения к вечеру обычно только усиливаются, изматывая и обессиливая свою жертву. Рано или поздно неизбежно появляется желание что-то сделать, чтобы заглушить тревогу. Самые частые способы облегчения состояния при тревожности — алкоголь, переедание, курение.

Для иллюстрации тревожности я привожу вот такое сравнение. Представь, что ты один в большом доме. И тебе начинает мерещиться запах дыма. Ты ходишь по дому и пытаешься обнаружить источник. Временами кажется, что запах то сильнее, то слабее. Но найти место возгорания так и не получается. В этот момент тебя съедает тревога, так как ты очень боишься пожара. Что происходит, когда ты находишь, где загорелось или задымилось? В этот момент ты прекрасно знаешь, что надо делать — надо тушить. В каком-то смысле ты испытываешь огромное облегчение, ведь удалось предотвратить беду! Ты берёшь и делаешь.

Примерно так можно представить механизм, который заставляет тревожных людей организовывать свою жизнь в авральном режиме. Они окружают себя такими обстоятельствами, что приходится постоянно кому-то помогать, что-то чинить, исправлять ситуацию, устранять последствия аварий и всё в таком духе. Это и место работы. Это и близкие люди, и друзья.

Поэтому многие тревожные люди — трудоголики. Они готовы делать что угодно, лишь бы заглушить внутреннее напряжение. Это выглядит так, будто совесть будет чиста, если я сделаю всё, что только возможно, загоню себя как лошадь, дойду до такого состояния, когда уже точно ничего сверх я сделать не способен. Тогда появляется иллюзия, что ну хоть теперь я имею право облегчение.

Повышенная тревожность изводит, высасывает силы, отбирает радость к жизни, заставляет делать ошибки. И даже в моменты, когда стресс должен отступить, вечером после работы, или в выходные, или в отпуске, она продолжает отравлять жизнь. Знакомо?

Спокойно только когда предсказуемо

Многие из нас склонны неосознанно так относиться к жизни, что идеал — это спокойное, беспроблемное и предсказуемое её течение. Если происходят неожиданности, мы склонны считать, что это мы не справились, что проблема в нас, что это с нами всегда так… Мы боимся этого ощущения, когда кажется, что всё начинает идти вразнос, что мы ничего не контролируем, и нас засасывает в воронку хаоса. Боязнь этих ощущений и составляет основу тревожности. Надо всё сделать хорошо, правильно, надежно. Надо всё предусмотреть, сделать качественно, выбрать только самое правильное, провести переговоры наилучшим образом. И тогда жизнь наконец отнесется ко мне благосклонно.

Есть еще один феномен, который здорово поддерживает тревожность. Это уверенность, что стоит мне сейчас расслабиться, перестать быть столь требовательным к себе, смириться с тем, что в общем-то и так моя жизнь не плоха… как я тогда превращусь в унылое и ленивое говно, свалюсь на диван с пивом или тортиком и ничего уже больше не захочу делать. Я тоже когда-то так думал.

Что делать

Есть вещи, которыми ты можешь помочь себе самостоятельно. Это спорт (аэробные нагрузки), нормализация рациона, медитация, йога… Правда скорее эти вещи помогут уменьшить интенсивность тревоги, но не воздействуют на её причину.

Причины тревожности не назовёшь простыми и однозначными. В большинстве случаев это интроецированное ощущение себя уязвимым, недостаточно сильным, чтобы противостоять жизненным обстоятельствам. Ощущение себя некой щепкой в потоке ручья или перышком в порывах ветра. В таком состоянии человек не замечает, что даже если случится неприятное, это поправимо. Что если я упаду, это не значит, что я разрушусь — я смогу подняться и пойти дальше. Взгляд на мир, окрашенный катастрофизацией тревожного человека, полон опасностей, которые разрушат все старания что-то построить. Это что-то видится слишком хрупким. Кажется нужно прилагать много усилий, чтобы не случилось непоправимого.

Поверь, ты можешь помочь себе. Ты можешь изменить свою жизнь не просто к лучшему. Если будешь последователен, через несколько лет не узнаешь себя. Тебе будет трудно поверить, что раньше ты был таким, какой ты сейчас. Для этого не надо покупать дорогие лекарства, платить огромные деньги всяким коучам, гуру и прочим. Нужно просто пойти со своей проблемой к психотерапевту. Твоя задача понять и глубоко осознать, что с тобой происходит. Где находятся глубинные причины твоего состояния. Я уверен, что основа успеха — не свалить свои проблемы специалисту с мыслью «ну всё, теперь это его проблема, он за это деньги получает», а самому копать и искать истину, рассматривая терапевта лишь как помощника.

Не надо искать самого крутого, самого дорогого, с самыми лучшими отзывами. Несколько лет назад я сам попробовал психотерапию онлайн и был удивлен, насколько это удобно и эффективно. Если ты страдаешь повышенной тревожностью, и у тебя есть вопросы, пиши, задавай, записывайся на терапию.